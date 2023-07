Saint-Denis : du sport au menu des vacances scolaires

La ville de Saint-Denis, terre de jeux, a annoncé ce mercredi 5 juillet 2023 les évènements sportifs prévus au mois de juillet. Pendant les vacances scolaires, la boxe, le badminton et l'automobile seront mis à l'honneur à l'occasion de grandes compétitions (photo : ks/www.imazpress.com)

Rencontres régionales, nationales et même internationales sont à l'affiche. Un programme qui commence dès demain avec la boxe pour trois soirs de compétitions.

- De la boxe -

La boxe réunionnaise a remporté quatre titres de champion de France en 2022. Des réussites qui seront célébrées dès ce jeudi 6 juillet à l'occasion de la première édition du Trophée des outre-mer.

Portée par La Réunion, cette nouvelle compétition a vocation à tourner dans l'ensemble des outre-mer français après son démarrage sur notre île. Des athlètes venus de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Maurice et des Seychelles seront accueillis au gymnase Champ Fleuri jusqu'au 8 juillet, une bonne préparation pour les Jeux des Îles en approche.

Trois champions et deux vice-champions de France seront aussi de la partie pour affronter les différents boxeurs.

Les 6, 7 et 8 juillet, dès 19h30, les athlètes se tiendront prêts à monter sur le ring. Dix combats auront lieu par soirée.

- Du badminton -

Un peu plus tard dans le mois de juillet, plus de 250 badistes se rencontreront à l'occasion du Tournoi international de badminton (TIB) le 22 et 23 juillet au gymnase de Champ Fleuri.

Une compétition qui sera suivie du deuxième open de Saint-Denis qui accueillera des athlètes venus de 50 pays différents et des joueurs faisant partie du Top 30 mondial. Le rassemblement sportif se tiendra du 26 au 30 juillet toujours au gymnase de Champ Fleuri. "L'événement s'annonce grandiose" a lancé Chrstophe Chenut, président de la ligue de badminton.

- Du sport automobile -

Pour clôturer le mois, le 54ème tour auto, rallye de La Réunion, passera par Saint-Denis du 28 au 30 juillet. 30% de la spéciale s'organisera dans la commune.

Il y aura des réunionnais mais aussi des mauriciens et des malgaches ainsi que des réunionnais spécialement revenus de métropole. 120 pilotes sont déjà engagés sur le rallye et une liste d'attente a même été ouverte.

Et la grande surprise de cette édition est le retour de l'étape mythique des Trois bancs disparue depuis 2014.

De plus, la pilote française Michèle Mouton, aujourd'hui responsable de la sécurité sur les parcours du championnat du monde sera l'invitée d'honneur de ce tour auto réunionnais.

Un autre événement devrait se tenir dans le courant des mois de juillet et août avec la venue sur l'île de l'équipe pro féminine de volley qui rassemble les meilleures joueuses françaises. Un match de gala s'organisera à Saint-Denis pour les opposer à la sélection féminine réunionnaise.

