Saint-Denis : en route vers une école accessible pour les enfants porteurs de handicap

La ville de Saint-Denis a organisé une commission communale d’accessibilité (CCA) spéciale éducation le vendredi 13 septembre 2024, afin de réaffirmer son engagement en faveur des écoles. Cette troisième réunion marque une étape dans le travail engagé par la maire de Saint-Denis depuis plusieurs mois, pour améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles de la ville. Après les premières rencontres institutionnelles entre la maire et les partenaires, cette réunion initiée par la ville se veut désormais plus opérationnelle, visant à apporter des solutions concrètes et rapides. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo : Saint-Denis )

Ce travail, initié par la ville auprès la MDPH, l’éducation nationale et l’ARS, s’est enrichi au fil des mois grâce aux rencontres de terrain auprès des différents acteurs. Avec plus de 1059 enfants porteurs de handicap scolarisés à Saint-Denis, il est crucial d’apporter des réponses concrètes pour garantir un meilleur accompagnement de ces élèves.

L’objectif de cette commission est d’établir une feuille de route pragmatique, avec des actions ciblées et un rétroplanning clair, afin de résoudre les nombreux problèmes liés à l’accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles dionysiennes. Parmi les points clés abordés lors de cette commision figurent l’identification géographique et la typologie des handicaps, afin de réaliser une cartographie des enfants concernés qui permettra à la ville d’adopter une stratégie d’accessibilité basée sur les réalités du terrain.

Un autre point essentiel concerne les délais de traitement des dossiers à la MDPH, l'objectif est de réduire les délais d’obtention des notifications AESH, qui peuvent actuellement atteindre 18 mois contre 4 mois pour un adulte, afin de garantir un accompagnement plus rapide et efficace.

L'accueil et la préparation à l’arrivée des enfants en situation de handicap dans les écoles représentent des enjeux majeurs pour garantir une véritable inclusion. Il est essentiel de s'assurer que des dispositifs adaptés soient en place et que la communication entre les parents, les établissements scolaires et les différents acteurs publics soit fluide et efficace. De même, l'accompagnement des enfants porteurs de handicap durant le temps méridien constitue un point sensible, notamment en ce qui concerne la prise en charge des AESH, une source fréquente de préoccupation pour les familles.

L'objectif est de mieux structurer et coordonner cet accompagnement afin de répondre aux besoins des enfants mais aussi des parents et des équipes éducatives. La ville de Saint-Denis s’engage à poursuivre ces efforts et à ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin. Avec 361 enfants déjà accompagnés par des AESH, la répartition reste inégalitaire et le sous-équipement médico-social sur le territoire reste un frein à l’inclusion totale de ces enfants. Il est impératif que les moyens soient alloués pour accélérer les diagnostics, réduire les délais et offrir un environnement scolaire adapté à tous.

Cette troisième réunion institutionnelle sur l’école inclusive, initiée par la ville de Saint-Denis, s’inscrit dans une démarche visant à renforcer l'accueil et l'accompagnement des enfants en situation de handicap dans le système éducatif. Cette initiative reflète l’engagement de la ville à travailler main dans la main avec ses partenaires pour garantir une éducation plus accessible et adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis : "Cette troisième réunion sur l’école inclusive marque une étape essentielle dans notre engagement pour offrir à chaque enfant porteur de handicap un accueil digne dans nos écoles. Nous faisons face à des défis importants, qu'il s'agisse des délais de diagnostic, de l'accompagnement AESH ou du manque de places en structures médico-sociales. Il est inacceptable qu'un enfant attende 18 mois pour une évaluation. Nous devons accélérer ces processus et mieux identifier ces enfants pour leur offrir le soutien qu’ils méritent. Saint-Denis est déterminé à trouver des solutions concrètes et à ne rien lâcher sur ce combat."