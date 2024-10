Saint-Denis : espace vert océan, un nouvel environnement de travail en centre-ville

Ce mercredi 30 octobre 2024, la ville de Saint-Denis a ouvert son espace vert océan, un nouvel environnement de travail en plein centre-ville. L'occasion pour chacun développer son business, son activité et se connecter aux autres dans un cadre atypique : une maison créole rénovée avec vue sur la mer et proche de toutes institutions. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Espace Vert Océan)

Aujourd’hui, on travaille de plus en plus de façon nomade, on peut travailler partout et développer son business, son activité et se connecter aux autres. C’est exactement la philosophie d’Espace Vert Océan, un espace original de travail : une maison créole familiale rénovée au cœur du centre-ville de Saint-Denis avec vue sur la mer et proche de toutes les institutions.



- Espace Vert Océan : sécurité, sérénité et bien-être -

Il faut croire que la créativité, le networking, les connexions sont plus faciles dans ces 110m2 partagés en plusieurs bureaux, lieux de réunion et salle de travail dans un lieu chargé d’histoire au cœur de la capitale économique de la Réunion. Espace Vert Océan c’est à la fois un centre de bien-être, de mieux être, un lieu qui accueille des solo-entrepreneurs, des organismes de formation, des entreprises, des associations et des créatrices.

C’est à la fois un cocon où on se sent bien, un lieu de développement personnel et professionnel qui s’adapte aux horaires de chacun avec une grande flexibilité du lundi au samedi et dimanche sur demande, en journée et en soirée. On connaît le coût d’installation élevé pour les personnes et entreprises qui veulent s’installer au cœur du centre-ville de Saint-Denis. Espace Vert Océan offre ainsi une belle opportunité pour se développer, pour se rencontrer et s’adapte aux nouvelles formes de travail et de développement économique avec la location ponctuelle ou régulière de bureaux, d’espace de travail ou de salle de réunion toute la semaine.



- Un retour aux sources pour celle qui travaillé et visité plus de 55 pays dans le monde -

Hélène Hibon est Réunionnaise, Sophrologue et Coach de vie, elle signe ici son retour dans son pays natal après une longue période d’investissement personnel en tant que bénévole en Afrique. Son souhait est de contribuer au développement de l’entreprenariat au féminin. Ce projet se concrétise vite avec la création de l’Espace Vert Océan. Ce lieu a une véritable histoire, une maison familiale qu’elle rénove et à qui elle donne une nouvelle vie et une nouvelle mission. Une décoration apaisante, sobre et élégante permet à chacun d’y trouver un oasis de travail, de se projeter et de s’y développer. L’entreprenariat au féminin rythme le parcours de vie de notre réunionnaise. Au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest, c’est au cœur d’une association locale qu’elle s’est investit pour l’autonomie financière des femmes et à leur développement. Et maintenant, c’est ici à La Réunion qu’elle continue son engagement.



- Une safe place pour les jeunes entrepreneuses -

Avec l’Espace Vert Océan, Hélène Hibon affiche clairement sa volonté de booster le développement des jeunes entrepreneuses avec des tarifs compétitifs, un lieu discret pour recevoir ses clients avec des bureaux privatifs, une salle de réunion où on peut organiser des ateliers, des formations et des conférences. Ce lieu n’est pas un espace de coworking mais un espace original de travail, de bien-être et de mieux être. Un lieu zen, inspirant où certaines commencent à déployer leurs ailes et leurs talents . L’Espace Vert Océan, le lieu où commence les success story.