Saint-Denis : "Les tables gourmandes", un rendez-vous gourmand entre la population et les chefs de la ville

Du 26 au 29 septembre 2024, les chef.fe.s du centre-ville de Saint-Denis investissent les trottoirs de la rue Pasteur pour faire découvrir à la population leurs spécialités lors de la première édition de "les tables gourmandes". L'occasion de goûter à des menus découvertes à tarifs attractifs le midi et soir, le tout autour de balades gourmandes, animations musicales et dégustations. Une manière de fêter le patrimoine culinaire réunionnais d'une nouvelle façon

La maire de Saint-Denis convie la population : "tous au resto ce jeudi, vendredi, samedi et dimanche".

Pour le lancement de la première édition de "les tables gourmandes", la rue Pasteur du centre-ville de Saint-Denis va se transformer en véritable allée de la restauration. L'occasion de profiter d'une balade gourmande à la découverte des spécialités des chef.fe.s de la commune.

Pour une toute première fois, c'est 62 restaurateurs partenaires qui ont répondu présents à l'appel. "L'idée est d'avoir devant chaques restaurants, des tables disposées avec des échantillons de ce que l'on retrouve au menu, le tout sous forme de balade gourmande. Mais c'est aussi l'occasion de manger chez certains restaurateurs avec des menus découvertes qui seront moins chers que d'habitude", souligne la maire. Elle ajoute : "des tables seront disposées dans toute la rue Pasteur, ce qui permettra à certains restaurateurs de mettre en place des terrasses éphémères". La circulation dans la rue sera donc interdite le samedi 28 septembre.

"C'est l'occasion de dynamiser la restauration dans ce grand centre commercial à ciel ouvert qu'est Saint-Denis centre, pour stimuler et mettre en évidence les bonnes tables qui sont un atout touristique majeur", rappelle Ericka Bareigts.

- Les restaurateurs se prêtent volontiers au jeu -

"On est en train de découvrir le programme pour les prochains jours et voir les propositions sur ce que l'on peut faire. On a vraiment hâte", affirme Marwa Abla, gérante du restaurant la Kaz libanaise.

"Pour notre part, on sera présent le jeudi, vendredi et samedi. Malheureusement, on a pas eu les terrasses mais on va proposer des mets comme le houmous, le caviar d'aubergine et d'autres gourmandises sucrées", énumère la gérante.

"On va proposer de découvrir l'assiette découverte libanaise avec des spécialités du Liban ainsi que des réductions sur notre fameux shawarma au poulet", explique Marwa Abla.

Le programme et la liste des restaurants partenaires sur la carte ici.

