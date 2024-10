Saint-Denis fête les 15 ans du Maloya au Patrimoine Mondial de l'Unesco

Depuis le 1er octobre 2009, le Maloya est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Dans le cadre de l’anniversaire de l’inscription du maloya au patrimoine, le 4 octobre de 17h30 à 18h30, la conférence "Maloya la pa nou la fé" se déroulera à la médiathèque François Mitterrand suivie d’un Concert de Zanmari Bare de 18h30 à 20h00. Nous publions ci-dessous le communiqué de Saint-Denis.

Apporté par les esclaves venus d’Afrique de l’Est ou de Madagascar, il s’est créolisé sur les plantations sucrières pendant la période de l’engagisme. Longtemps lié à des cérémonies d’hommage aux ancêtres, sur les plantations et dans les cases des ouvriers agricoles et d'usine sucrière, il a conquis l’espace public à partir des années 1970.

Vecteur de revendications politiques pendant les années 60-80, il est devenu aujourd’hui l’expression majeure, sur le plan culturel et musical, de l’identité réunionnaise. Plus de 300 groupes musicaux le pratiquent. Le maloya a longtemps été performé par des groupes familiaux qui se le transmettaient.

Ce mélange unique de musique, de chant et de danse, le Maloya incarne l'âme et l'histoire réunionnaise. Ce véritable monument du patrimoine culturel continue de résonner dans le cœur des Réunionnais d’ici et d’ailleurs.