Saint-Denis inaugure deux nouvelles résidences et 123 logements dont 61 pour les jeunes

La SHLMR en partenariat avec la ville de Saint-Denis, a inauguré ce mardi 17 septembre deux nouvelles résidences "Le Persan" et "Le Normandie" à Saint-Denis, totalisant 123 logements, dont 61 spécifiquement dédiés aux jeunes actifs et étudiants. Des habitations situées dans les quartiers du Bas de la Rivière et au Moufia offrant ainsi une réponse concrète aux besoins de la population. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : SHLMR)

Ce projet, en adéquation avec les besoins de la nouvelle génération, s'inscrit dans la volonté de la SHLMR de faciliter l'accès à un logement abordable à la population réunionnaise dans toutes sa diversité.

Les nouvelles résidences étudiantes, jeunes actifs offrent des services pensés pour simplifier le quotidien de leurs occupants, notamment des espaces de co-working, une laverie, du wifi et la présence quotidienne d'un gardien pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des lieux. Ce cadre de vie, à la fois fonctionnel et convivial, a été conçu pour permettre à nos jeunes résidents de s'épanouir pleinement dans leur parcours personnel et professionnel.

- Résidence "Le Persan" : composée de 28 logements sociaux, cette résidence propose des logements allant du T1 au T4, répondant aux besoins diversifiés des habitants.

- Résidence "Normandie" : Illustrant parfaitement la mixité sociale, cette résidence comprend 34 logements sociaux allant du T2 au T4, destinés aux familles, et 61 logements T1 dédiés aux jeunes actifs et aux étudiants.

La ville de Saint-Denis renforce son engagement pour offrir à chaque Dionysien un habitat digne, accessible et respectueux de l’environnement. Depuis 2020, plus de 1400 nouveaux logements ont été livrés, inscrivant la ville dans une politique ambitieuse d’habitat pour tous, où quantité et qualité vont de pair. L’objectif est clair : répondre aux besoins en logements tout en garantissant un cadre de vie durable et confortable, adapté aux spécificités de La Réunion.

Ces nouvelles infrastructures visent à renforcer la cohésion sociale et à répondre aux besoins variés de la population réunionnaise.