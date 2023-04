Saint-Denis installe le Conseil des jeunes dionysiens

Les 55 jeunes, âgés de 16 à 30 ans, ont pris leurs fonctions en tant que membres du Conseil des Jeunes Dionysiens. La toute première séance plénière s’est déroulée au Grand Salon ce samedi 8 avril 2023 en présence de la Maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. Par cette instance de participation citoyenne, la ville souhaite que la jeunesse dionysienne s’engage et agisse pour l’intérêt collectif. Nous relayons le communiqué de la communes ci-dessous (Photo : Saint-Denis)

Saint-Denis fait de la jeunesse un des piliers de sa mandature. Leur donner la parole et prendre davantage en compte leurs besoins fait partie des priorités de la ville. Ils permettent ainsi d’apporter une autre vision aux décisions de politique publique. C’est dans cette volonté que le chef-lieu a décidé de mettre en place un nouveau Conseil des Jeunes Dionysiens et de la vie étudiante. Il fait partie, avec le Conseil des Sages, le Budget Participatif ou encore le Conseil des Enfants Dionysiens, de la démocratie participative mise en place par la ville. Pour ce nouveau conseil, les jeunes seront amenés à réfléchir sur des problématiques propres aux étudiants tels que le logement, la santé, le pouvoir d’achat, les déplacements, etc...

Il est important que les jeunes Dionysien.ne.s volontaires participent aux projets de leur territoire afin de co-constuire ensemble le Saint Denis de demain. Le Conseil des Jeunes Dionysiens leur permet de se sentir davantage concernés par ce qu’il se passe dans leurs quartiers. 55 d’entre eux, âgés de 16 à 30 ans, ont ainsi pu prendre officiellement leurs fonctions lors de la séance plénière de présentation en présence de la Maire. Ils siègeront au sein de ce conseil participatif pendant les deux années à venir. Le but est de créer des interactions directes entre la jeunesse dionysienne et les élus locaux ayant pour intérêt commun celui d’agir pour la ville.

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis : « Vous avez décidé de faire le pas vers la citoyenneté, vous êtes désormais ceux qui représentent la jeunesse dionysienne active. Vous avez choisi de prendre ces nouvelles responsabilités pour vous impliquer dans le Saint-Denis d’aujourd’hui et surtout dans le Saint-Denis de demain. C’est un engagement dans le temps et nous avons confiance en vous car nous estimons que vous êtes des jeunes adultes capables d’avoir un point de vue, de l’exprimer et d’avoir de l’intention bienveillante pour votre prochain. Cette confiance a du sens, elle correspond à une conviction que nous avons depuis longtemps : une image d’espoir. »