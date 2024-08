Saint-Denis : l'académie des Camélia ouvre ses porte pour la kermesse

Le mercredi 4 septembre 2024, la ville de Saint-Denis et le quartier des Camélias organise une kermesse dans son académie située au 35 rue des Camélias, afin de réunir petit et grands lors d'un rassemblement. L'objectif est de s'amuser en famille et entre amis. Nous publions le post ci-dessous.

L’Académie des Camélias est un centre socio-culturel pour petits et grands, avec de nombreuses activités à la clé.

Entre musique et activité pour tous, un programme ludique qui regroupe: des cours artistiques, culturels, sportifs et un concert de l'artiste local "T-matt440"

Pour plus d'informations vous pouvez contacter ce numéro ou ce site