Saint-Denis : l'Azenda Dionysien pour le mois de septembre

Ce mois de septembre accueille l'Azenda Dyonisien, entre expostions, soirée de jazz, rando culturelle ou encore conférence tout est mise en place pour créer un moment de partage. Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration Saint-Denis).

Que faire à Saint-Denis au mois de septembre ?

- Pour les fans de manga, se tiendra le 1er septembre une exposition : Manga Run : Rencontre entre 2 mondes, le Japon et la Réunion.

- Pour les amateurs de jazz, préparez-vous à être envoûtés par les mélodies jazziques le 5 septembre avec l'évènement: Jedi du Jazz avec Luc Joly Trio et Quintet Amor Empaz :

Attention, la rue du Moulin est toujours en travaux et sera fermée à la circulation.

Sur les berges de la rivière Saint-Denis

À partir de 19h

- Venez contempler des figurines fabriquées à partir de matériaux recyclés, par Jean-Luc Morisse avec l'exposition de figurines de Jean-Luc Morisse du 5 au 6 septembre :

À la médiathèque François Mitterand

- Traverser la Ville pour y découvrir ses secrets lors d’un moment sportif et culturel, avec Rando Culture qui sera organisé le 5 septembre. Cette rando sera sur le thème « Saint-Denis des religions : le cimetière de l’Est »:

Départ au parking ouest du cimetière de l’est

De 14h à 15h30.

- Assistez à cette conférence sur le patrimoine dionysien et découvrez l’histoire des bâtiments publics et religieux avec la conférence « Le patrimoine du XXè siècle : bâtiments publics et bâtiments religieux » qui sera organisé le 13 septembre :

À la médiathèque François Mitterand

À 18h

- Avec Christelle FONTAINE-PAYET, Jean Hugues HOARAU et Jean Max MASSEAUX. Pour les passionnés de lecture et d’histoires captivantes, ne manquez pas le Marmit Zistoir prévue pour le 20 septembre pour vous transporter dans les univers de ses histoires magiques :

À l’ESE de la Montagne

À 18h

- Saint-Denis, Ville d’Art et d’Histoire, accueille comme chaque année les Journées Européennes du Patrimoine pour un rendez-vous culturel exceptionnel. Venez profiter des visites guidées qui sera organisé du 20 au 22 septembre, conférences, expositions et bien d’autres animations à travers les différents quartiers de la Capitale Outre-mer :

À la médiathèque François Mitterand

- La Compagnie Cirké Craké vous invite à découvrir le 27 septembre un spectacle de théâtre et de danse « #souliersrouges » et le 29 septembre le concert de William Mendelbaum :

À la Médiathèque François Mitterand.