Saint-Denis : l’EJA souffle sa première bougie

C'était il y a 1 an, la médiathèque François Mitterrand et les bibliothèques de la Ville, inauguraient un endroit inédit et unique sur l'île : l'espace Édition Jeunesse Accessible (EJA). L’objectif de ce dispositif est de proposer aux enfants disposant de difficultés de lecture, des livres adaptés. Un précieux outil qui favorise la lutte contre l’illettrisme alors qu’à la Réunion + de 23% des Réunionnais.es ont des difficultés à lire. A l’occasion de son premier anniversaire, deux ateliers ludiques ont été organisés à la médiathèque François Mitterand avec différentes classes d’ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire) de Saint-Denis. Ces enfants ont pu découvrir différents ouvrages jeunesse pour les permettre de découvrir et de profiter d’une lecture accessible selon leurs capacités. Une solution pour rendre la culture accessible à tous les enfants.