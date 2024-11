Saint-Denis : la cinquième édition du festival du film au féminin s'est tenue à la Cité des Arts

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, la cinquième édition du festival du film au féminin s’est ouverte à la Cité des Arts le lundi 25 novembre 2024 à Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Durant l'événement, le film documentaire “Verbatim”, réalisé par la Réunionnaise Sabrina Hoarau, a été projeté. Cette œuvre donne la parole à des femmes ayant surmonté les violences pour transformer leur douleur en une œuvre collective et libératrice.

Céline Sitouze, vice-présidente de la Région Réunion explique ceci : “Ce film, et ce festival dans son ensemble, ouvrent les yeux sur ce qui se passe, ce qui s’est toujours passé, et ce que nous ne pouvons plus ignorer. Il est temps d’unir nos voix et nos efforts pour que demain soit différent. Le courage, désormais, doit être de notre côté : celui de soutenir, de protéger, et d’agir. Il est crucial que la nation française porte un message fort et clair : la violence faite aux femmes et aux enfants est intolérable, et tout doit être mis en œuvre pour les protéger.”

La Région et sa présidente Huguette Bello maintiennent leur soutien envers les femmes. "Vous n'êtes pas seules. Si vous êtes victimes de violences, une ligne d’écoute et d’accompagnement est à votre disposition".