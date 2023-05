Saint-Denis : la maire Ericka Bareigts félicite les travailleurs de nuit

Saint-Denis poursuit la transformation de son territoire. La maire Ericka Bareigts s’est rendue sur place pour voir l’avancée des travaux rue Mazagran et féliciter ces travailleurs de l’ombre. Elle a pu observer la réalisation des premières enrobées, faites de nuit pour éviter au maximum des problèmes de circulation. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis.

La rue Mazagran, rue passante du chef-lieu, va être entièrement transformée. De nouvelles facilités de circulation seront offertes aux habitants, aussi bien pour les vélos avec la création d’une piste, que pour les piétons avec de nouveaux trottoirs. Le but : donner une nouvelle image de la ville pour demain.



Pour rappel, la ville consacre un budget de plus de 5 millions d’euros par an pour les gros travaux de voirie. La requalification globale et nécessaire de cette voie aura couté environ 800 000 euros. Ses travaux ont débuté le 27 mars dernier et devraient se terminer à la mi-juillet.