Saint-Denis : la Région a accueilli un "Ronn Kozé" dédié à la tradition chinoise sur l'île

Ce jeudi 13 février 2025 à Saint-Denis, la Région a accueilli un "RONN KOZÉ" dédié à la tradition chinoise à La Réunion. De l’histoire des festivités du Nouvel An chinois à la signification du Serpent de Bois, en passant par la danse du Lion et l’art culinaire, intervenants et artistes ont offert une "immersion unique dans la richesse de cette culture" selon la Région. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

À travers ce RONN KOZÉ, la Région Réunion réaffirme son engagement à valoriser la diversité culturelle qui fait la force et l’identité de notre territoire.

Régine Chane-Hong, conseillère régionale, explique : "Depuis 1844, la communauté chinoise a joué un rôle essentiel dans l’histoire et le développement de La Réunion. Ses traditions, ses savoir-faire et son engagement ont enrichi notre île. Aujourd’hui, la Région Réunion salue cet héritage et continue de soutenir la transmission de cette culture, que ce soit à travers la langue, la gastronomie ou les arts."