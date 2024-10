Saint-Denis : la Région a inauguré le Salon du livre de jeunesse de l'Océan indien

Ce jeudi 10 octobre a marqué le début du 10ème Salon du Libre de jeunesse de l'Océan indien. La Région soutient les initiatives qui valorisent la créativité et la richesse culturelle de notre île. Ce Salon, vitrine pour les auteurs réunionnais et de l’océan Indien, reflète l'engagement de la présidente Huguette Bello à promouvoir la littérature locale. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Grâce à des dispositifs régionaux comme l’Aide à l’Écriture et à l’Illustration ou encore la mise en place du schéma régional de la lecture publique et de la littérature réunionnaise, la Région contribue activement au développement du secteur du livre à La Réunion.

Frédéric Maillot, conseiller régional a déclaré : "la Région continuera de soutenir toutes les initiatives qui portent nos Réunionnais.e.s. La culture, et plus particulièrement notre culture réunionnaise, est un socle essentiel pour nos jeunes. Elle leur permet de savoir d’où ils viennent et de se construire un avenir. Pour qu’un jeune s’épanouisse, il a besoin de deux choses : des racines sur lesquelles se baser et des ailes pour se lancer. Ensemble, faisons en sorte que notre culture soit ces racines, pour qu’ils puissent ensuite s’envoler avec confiance".