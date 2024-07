Saint-Denis : la Ti caz bien naître fête ses un an

La Maison de Périnatalité "Ti Caz Bien Naître fête sa première année. À cette occasion, le samedi 27 juillet 2024, de 9 heures à 13 heures, l'association - qui deviendra bientôt une "Maison des 1.000 jours" - organise une matinée d'échanges et de partages autour des projets en cours et à venir. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Mais qu'est que la Maison de 1.000 jours ? Il s'agit "d'un dispositif issu du rapport de la commission des 1.000 premiers jours (2020) et inspiré des expériences réussies en Australie, au Québec et dans les pays Nordiques", explique Leya Ingar, présidente de l’Association Ti caz bien naitre et infirmière puéricultrice diplômée d'État.

"Elle offre une réponse globale aux besoins des futurs parents, parents et des jeunes enfants grâce à la mise en place de groupes de pair-aidance animés par un facilitateur."

C'est également un "dispositif innovant, complémentaire des lieux de soutien à la parentalité et fédérateur sur les territoires. Maillon de la chaine de prévention précoce, au plus proche des besoins des premiers concernés: les familles et les professionnels facilitateurs".

"Au sein de notre association, nous animerons des groupes de pairs (atelier parent enfant) gratuits pour les familles qui entrent dans la période des 1.000 jours (des 4 mois de grossesse jusqu’aux deux ans de l’enfant. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé et du bien-être périnatal", ajoute l'infirmière puéricultrice.

Des ateliers gratuits seront proposés par notre équipe, pour les familles et leurs enfants.

