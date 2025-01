Saint-Denis : le dispositif "plan seniors en action" arrive en ligne

La commune de Saint-Denis met en place le dispositif "Plan d'action en action" en ligne pour les seniors de plus de 55 ans. Il s'agit d'un "site 100% en ligne, pratique et sécurisé" selon le post de Saint-Denis qui propose 58 activités pour cinq euros. À partir du jeudi 13 février 2025, à 8 h, les inscriptions en ligne pourront se faire au rythme de chacun. À la rencontre d'une quelconque difficulté en ligne, la commune invite à s'inscrire directement sur place les 13 et 14 février dès 8 h à la salle du conseil municipal à l'hôtel de ville de Saint-Denis. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)