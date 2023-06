Saint-Denis : le Geekali sera de retour en août

Le plus grand salon de la pop-culture et du jeu vidéo de La Réunion est de retour. Le Geekali ouvrira ses portes du vendredi 4 au dimanche 6 août 2023 prochains à la Nordev à Saint-Denis. L’édition de cette année, met un accent tout particulier sur la culture et la littérature manga, avec de nombreux invités dédiés. Nous publions le communiqué ci-dessus, (Photo: ville de Saint-Denis)

Geekali 2023, ouverture de la billetterie, c’est parti

Grosse nouveauté cette année, ce n’est pas deux jours de salon mais bien trois jours qui vous attendent. Les 4, 5 et 6 août prochains à la Nordev, la convention pop-culture et jeux vidéo de La Réunion entend de nouveau accueillir geeks, passionnés et même les curieux de toute l’île dans un univers qui leur est dédié.

En 2022, la convention avait attiré plus de 16 000 visiteurs. Cette année, avec toujours plus d’activités, l’objectif est de proposer à la communauté pop-culture de La Réunion un espace où s’exprimer. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre billet en ligne sur Geekali.re.

Les Industries Créatives et Culturelles à l’honneur

Pour cette nouvelle édition, les industries créatives et culturelles sont à l’honneur au Geekali. Cette année, la convention sera placée sous le signe du manga et du Japon. Grâce à des invités prestigieux, tels que le mangaka réunionnais Staark, l’auteur français à succès Tony Valente, les cosplayeurs Shoko et Jérôme, ainsi que la chaîne YouTube Ichiban Japan, le salon compte bien proposer aux fans de découvrir le monde du manga comme jamais auparavant.

Seconde industrie créative et culturelle mise à l’honneur, cette année les créateurs et les collectifs de jeux vidéo seront également de grands acteurs du salon. Le collectif Bouftang et l’association AMAJEVIR interviendront lors de conférences et masterclass tout au long de l’événement, en présentant les dernières sorties du monde du jeu vidéo réunionnais.

Kisa nou lé le Geek-Ali ?

L’association à but non lucratif Geek-Ali a été fondée en 2018. Présidée par Kévin Alamelou, elle œuvre depuis 5 ans dans la promotion de la culture geek et des jeux vidéo à La Réunion. Avec l’organisation d’événements majeurs comme le salon Geekali, son objectif est de donner aux geeks de l’île un espace où s’exprimer, se développer mais aussi se professionnaliser.