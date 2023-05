Saint-Denis : le Hip-Hop en scène pour ses 50 ans

[PHOTOS/VIDÉO] Initiations et spectacles

Jusqu'au 28 mai 2023, la ville de Saint-Denis se transforme en scène Hip-Hop grandeur nature pour le cinquantième anniversaire de cette danse. Pour l'occasion, l'association des Rythmes Urbains (ARU) a décidé de mettre en avant le break dance, issu des banlieues new-yorkaises des années 70, désormais inclus aux JO de Paris 2024. De nombreuses animations sont prévues tout le week-end. Au programme : spectacles, initiations et battle géante. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Ce vendredi 26 mai, l'évènement se poursuit à Saint-Denis au gymnase Champ-Fleuri qui a accueilli ce matin un temps d'échange avec l'entraineur réunionnais de break dance. Ce moment a été suivi dans l'après-midi d'un workshop (atelier collaboratif).

Pour clôre la journée, une conférence témoignage se tiendra à la mairie de Saint-Denis de 18h à 22h sur le thème du breaking avec en ligne de mire 2024.

Le samedi 27 mai, les animations se poursuivent. Le jardin de l'État sera investi par l'association des Rythmes Urbains qui proposera une balade artistique dans la matinée. De 13h à 16h, les participants sont invités à une initiation aux danses urbaines.

- Battle géante au Barachois -

Gros programme au Barachois pour la journée de dimanche. Le week-end se terminera sur une après-midi entière de battle géante sur le front de mer de 14h à 19h.

Des pointures du Hip-Hop et du break dance s'affronteront de 14h à 19h en présence de champions nationaux et internationaux. Bboy Lagaet, Bgirl Carlota, et Hassan, du comité́ national « Breaking » de la Fédération Française de danse feront partis du jury.

