Saint-Denis : le Hip Hop mis à l'honneur pendant quatre jours

À l'occasion des 50 ans du Hip Hop, la ville de Saint-Denis et l'association Rythmes Urbains organise le festival Hip Hop Garden du 24 au 28 mai 2023. La commission breaking de la Fédération Française de Danse (FFD) et des membres de l’équipe de France pour les JO 2024 participeront à l'évènement. Au programme : échanges, workshop, initiation danse et battle. Nous publions le programme ci-dessous (Photo d'illustration)

Mercredi 24 mai :

Échange avec la FFD et Atelier Footwork à l’Académie des Camélias - 14h-17h

Vendredi 26 mai :

Echange Breaking avec la FFD et Workshop Breaking Kids au Gymnase de Champ Fleuri - 10h30-12h

Workshop B’Girl & B’Boy au Gymnase de Champ Fleuri - 14h-15h30

Circle Vibes au Gymnase de Champ Fleuri - 15h30-16h30

Conférence & témoignage Breaking 2024 au Grand Salon - 18h-21h

Samedi 27 mai :

Balade Rédyon artistik « Fé danse les arbres » au Jardin de l’Etat - 10h-12h

Initiation danse urbain au Jardin de l’Etat - 13h-16h

Dimanche 28 mai :

Battle de Break Dance « BBC 3 » avec en jury la FFD - 14h-19h

Viens danser et kiffer pour fêter les 50 ans d’un des mouvements musicals les plus importants. Ramène ton crew et fait trembler la ville !

Inscrivez-vous aux différents workshops ici.