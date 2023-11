Saint-Denis : le futur gymnase baptisé Daniel Narcisse, l'enfant du quartier

Ce vendredi 24 novembre 2023, élus de Saint-Denis et sportifs se sont rassemblés dans le quartier de Chaudron. L'objectif étant non pas de faire du sport ensemble… quoique, peut-être dans quelques années, à l'ouverture du futur complexe sportif qui a été présenté. Un complexe qui portera d'ailleurs le nom de l'international et joueur de handball Daniel Narcisse, enfant du Chaudron. En attendant, ce vendredi, un point d'étape a été fait sur le projet dans le cadre de la quatrième consultation citoyenne RUCH (Renouvellement Urbain du Chaudron) (Photos : sly et ma.m/www.imazpress.com)

La visite a démarré par une surprise pour le handballeur mondialement connu, ayant grandi au Chaudron, Daniel Narcisse. En effet, la mairie a annoncé que ce futur gymnase du Chaudron porterait son nom.

"Tu es une belle personne, une personne avec des valeurs", exprime Ericka Bareigts à l'encontre de Daniel Narcisse.

"Si tu es là ce n'est pas par hasard. On souhaite que d'autres jeunes garçons ou fille puissent se dire si Daniel Narcisse l'a fait, moi aussi je pourrai. Raison pour laquelle ce gymnase, on voudrait qu'il porte ton nom" déclare-t-elle.

"C'est un honneur, déclare le handballeur. C'est le Chaudron, le quartier où j'ai grandi. Là où j'ai appris à faire du sport, à partager la passion du sport qui m'a été éduqué", déclare Daniel Narcisse.

Ce gymnase de 1.500 m2 permettra d’améliorer la qualité de vie du quartier et de ses habitants, notamment de ses jeunes.

La ville de Saint-Denis labellisée "Terre des Jeux 2024" a investi près de 3, 5 millions d’euros dans le futur gymnase multisports du Chaudron dont une subvention de deux millions d'euros de la part du ministère des Outre-mer.

- Daniel Narcisse de retour sur le terrain -

Daniel Narcisse, un sportif international, multiple médaillé qui a par la suite pu rencontrer les élèves de plusieurs classes de Primat, du Chaudron, du Moufia… là où il a grandi.

Des jeunes – qui pour certains ne connaissent pas la carrière du handballeur – qui ont participé à un tournoi de handball sur la journée.

"J'espère qu'il y aura des Daniel Narcisse, après ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est qu'ils s'amusent, qu'ils fassent du sport et pourquoi pas créer des vocations", souligne le sportif.

- Le Chaudron, un quartier en pleine évolution -

Daniel Narcisse, un enfant du Chaudron qui voit également son quartier évoluer, changer.

"Je me suis un peu perdu quand je suis arrivé mais c'est une bonne chose ce que la mairie de Saint-Denis arrive à faire pour rendre ce quartier plus agréable."

Le Chaudron, un quartier "qui bouge". "On revoit beaucoup d'infrastructures et c'est bon pour les enfants et les adultes qui y vivent car cela fait des lieux pour faire du sport, on peut faire de la cohésion sociale… c'est de la vie de quartier et pour vivre ensemble il faut créer des espaces où se retrouver", souligne la maire de Saint-Denis.

Un quartier où le besoin était important "car c'est un quartier dense, qui évolue et s'ouvre vers l'extérieur".





