Samedi 13 mai 2023, la ville de Saint-Denis organise la onzième édition des 10 km Nocturne. Le départ de la course aura lieu à 20h devant le Burger King de l’avenue de la Victoire et l’arrivée devant l’Hôtel de Ville. N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant sur sportpro.re (+ de 16 ans). Préparez vos baskets et rejoignez la course auprès des autres 700 participants. (Photo édition 2018 - ville de Saint-Denis)