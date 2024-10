Saint-Denis : les inscriptions pour le Service civique se poursuivent

150 ! C’est le nombre de volontaires en service civique qui seront recrutés par la ville de Saint-Denis de La Réunion lors du speed dating le jeudi 10 octobre au Gymnase de Champ-Fleuri. Les candidats sont invités à rencontrer les agents de la Ville afin de découvrir le contenu des missions spécialement conçues pour eux. Dans le cadre de ce speed dating inédit, la Ville de Saint-Denis entend présenter les modalités de cet engagement aux candidats volontaires au service civique. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Le volontariat au Service Civique est ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans si en situation de handicap)

Ni bénévole, ni salarié, ni stagiaire, le volontaire est accueilli pour une période de 8 mois, à raison de 24 heures par semaine. Une mobilisation pleinement compatible avec l’emploi du temps d’un étudiant. Le volontaire en service civique perçoit une indemnité, à hauteur de 619,83€ euros par mois, à laquelle s’ajoute un montant mensuel de 114,85 euros nets si vous répondez à certaines conditions relatives à votre situation sociale financière.

- Quelles missions ? -

MISSION : AMBASSADEUR DE L’ECOLE DU BONHEUR

– Partager les valeurs du vivre ensemble au sein de toute la communauté éducative.

– Participer à l’amélioration des conditions d’accueil et du cadre de vie des enfants ainsi que de la communauté éducative.

– Sensibiliser les écoliers à la responsabilité citoyenne à travers le Conseil Municipal des Enfants.

– Sensibiliser à la responsabilité citoyenne et à la santé, notamment sur l’équilibre alimentaire.

– Promouvoir des gestes écologiques et participer à des projets de développement durable dans les écoles.

MISSION : AMBASSADEUR DU NUMERIQUE

– Lutter contre la fracture numérique et garantir l’égalité d’accès aux services publics.

– Accueillir et orienter les habitants dans leurs démarches administratives.

– Aider les usagers à vérifier la complétude de leurs dossiers et à utiliser les outils informatiques.

– Travailler dans des quartiers diversifiés et participer à des actions de sensibilisation.

MISSION : AMBASSADEUR SENIORS ET INTERGÉNÉRATIONNEL

– Promouvoir le bien-être des personnes âgées et renforcer les liens intergénérationnels.

– Participer à l’élaboration de projets pour améliorer la qualité de vie des séniors, rencontrer les séniors lors d’ateliers et d’informations, et soutenir le pré-accueil du public.

– Informer le public sur les actions en faveur des séniors et favoriser les échanges entre générations.

MISSION : FACILITATEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

– Co-construire des projets citoyens pour le développement collectif dans le quartier des Camélias.

– Collecter des données auprès des jeunes, informer sur les services d’insertion, et accompagner l’accès aux droits.

– Aider à mobiliser les partenaires locaux pour renforcer les liens communautaires.

MISSION : AMBASSADEUR SPORTIFS ET CULTURELS

– Co-construire des projets citoyens en culture et sport au sein de l’Académie des Camélias à Saint-Denis.

– Favoriser l’implication citoyenne, le développement communautaire et la cohésion sociale.

– Proposer des actions innovantes, aider à mobiliser des partenaires et renforcer le lien social dans le quartier.

MISSION : AMBASSADEUR DU PARCOURS JEUNESSE

– Accompagner le "Parcours Ambition Jeunesse" pour favoriser l’insertion des jeunes.

– Promouvoir les dispositifs d’insertion, faciliter l’accès aux droits et améliorer la communication entre pairs.

– Pré-accueillir et orienter le public, aider à organiser des ateliers et événements, et faciliter la communication entre les différentes directions et les jeunes.

MISSION : AMBASSADEUR EN BIBLIOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE

– Promouvoir la culture et les loisirs au sein d’une bibliothèque ou médiathèque.

– Favoriser la découverte des livres et des films, et renforcer la cohésion sociale.

– Transmettre les valeurs des bibliothèques, organiser des événements et ateliers, et améliorer la communication avec le public.

MISSION : AMBASSADEUR DE LA CITOYENNETÉ

– Encourager la participation citoyenne à Saint-Denis.

– Aider à mobiliser les habitants pour qu’ils deviennent acteurs de leurs projets.

– Promouvoir la démarche citoyenne avec des supports variés.

MISSION : AMBASSADEUR SPORT ET SANTÉ

– Promouvoir la pratique du sport pour tous et dynamiser le tissu associatif à Saint-Denis.

– Favoriser le bien-être et la santé des résidents à travers des activités physiques accessibles.

– Participer aux rencontres avec les acteurs locaux pour développer des actions sportives.

– Promouvoir des événements sportifs inclusifs pour les seniors et les personnes en situation de handicap.

MISSION : AMBASSADEUR D’UNE VIE SAINE

– Faciliter les actions de prévention et d’information en faveur de la santé et du bien-être.

– Sensibiliser divers publics aux pratiques de santé et prévenir les comportements à risque.

– Sensibiliser les jeunes sur des thèmes de santé, comme la contraception et le don d’organes.

– Promouvoir le sport comme vecteur de bien-être et organiser des actions pour une alimentation équilibrée.

Inscriptions obligatoires sur : www.saintdenis.re/servicecivique2024