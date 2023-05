Saint-Denis : nouvelle identité visuelle pour les Comités d’Action Citoyenne

Les Comités d’action Citoyenne (CAC) sont des groupes de citoyens engagés pour leur quartier ou leur commune, et qui se réunissent pour agir ensemble sur des problématiques qui les concernent directement. Le but est ainsi de pouvoir trouver des solutions solidaires pour améliorer le cadre de vie de chaque Dionysien.ne au quotidien. Et c’est un nouveau pas vers l’avenir qu’ils sont en train de construire. Ce sont les citoyens eux-même qui ont imaginé la nouvelle identité de leur comité. Nous publions ci-dessous le communiqué de Saint-Denis.

Deux ateliers ont été organisés en mars avec la participation de 8 d’entre eux afin d’offrir collectivement un nouveau départ à cette instance participative.



Ce nouveau logo à la forme arrondie laisse supposer une certaine douceur et harmonie, dans la volonté de marquer la notion de bienveillance. Le cercle n’est pas fermé comme pour montrer son ouverture à l’ensemble des citoyens. Le noir et le blanc qui le composent, donnent l’illusion de s’enlacer dans les bras et prouvent une fois de plus l’esprit d’entraide, de fraternité et de solidarité qu’il y réside au sein d’un CAC. Ces deux couleurs bien marquées, renvoient aux entités d’un CAC, d’un côté les habitants et les bénévoles et de l’autre la partie institutionnelle, la mairie et ses partenaires, équitablement répartie pour souligner l’esprit de synergie et de cohésion.



Au-delà d’une nouvelle identité visuelle, la création de ce nouveau logo permet également de soutenir les initiatives citoyennes et ainsi favoriser la participation active des habitants, en les encourageant à s’engager activement dans la vie de leur quartier, de leur commune, de leur communauté. Il s’agit d’une vraie volonté politique.

C’est pourquoi, Saint-Denis, ville citoyenne et d’hyper proximité, poursuit sa démarche et sa volonté de déployer la promotion citoyenne à travers les différents quartiers, en accordant une enveloppe de 7000 euros par Comité et par an.



Pour l’heure, 23 Comités d’Action Citoyenne (CAC) ont été créés depuis 2020, soit près de 200 membres actifs. A terme, la mandature prévoit le déploiement de 44 CAC sur l’ensemble du territoire. Chaque membre d’un CAC est appelé à devenir l’un des acteurs incontournables de la vie locale et à contribuer au renforcement du lien social et de la solidarité entre les habitants.



Les CAC ce sont ainsi des actions au quotidien directement dans vos quartiers. Des marchés forains, des ateliers floraux, de danse, d’art, de jardinage, des repas partage, des projections de films, des journées culturelles, sportives… Un large panel d’activités afin de répondre aux centre d’intérêts, envies et besoins de chacun.



Afin de rassembler chacun des 23 CAC, mais également l’ensemble des instances participatives, la ville de Saint-Denis organise le tout premier festival de la participation citoyenne. Il aura lieu le 16 mai prochain à la Cité des Arts. L’idée de poursuivre cette volonté de jouer collectif pour le bonheur de chacun.