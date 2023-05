Saint-Denis : un forum dédié à l'insertion professionnelle à Champ-Fleuri

"Escal'Emploi", un forum axé sur l'insertion professionnelle se tiendra le mercredi 31 mai 2023 de 8h30 à 12h30 au gymnase de Champ-Fleuri. Plusieurs domaines seront représentés comme le BTP, la restauration, le nettoyage, le transport et l'aide à la personne. Les visiteurs pourront également accéder à des espaces de présentation métiers, ateliers et sessions de job dating. Nous publions le communiqué de la mairie de Saint-Denis ci-dessous (photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Ce mercredi 31 mai, ne manquez pas le Forum "Escal'Emploi" dédié à l'insertion professionnelle !

Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous êtes actuellement en parcours d'insertion ? Que vous soyez jeune ou plus expérimenté, ce forum est fait pour vous !

Les demandeurs d'emploi sortant de contrat PEC ou de contrat d'insertion ACI sont les bienvenus. Ils bénéficient d'un accompagnement renforcé de la part des partenaires et de la Ville pour faciliter leur transition vers un avenir professionnel.

Vous pourrez découvrir les différents domaines de carrière tels que le BTP, la restauration, le nettoyage, le transport et l'aide à la personne. Des espaces de présentation des métiers et des sessions de job dating seront organisés pour vous permettre de rencontrer directement les employeurs, ainsi que des ateliers sur les bilans de compétences, la rédaction de CV, l'image professionnelle, et bien d'autres sujets vous sont proposés. Vous serez ainsi mieux préparés à rencontrer les employeurs lors de ce forum.