Saint-Denis : une fresque collective pour la préservation de l’eau inaugurée

À Saint-Denis, les élèves de l’école du Ruisseau Blanc ont achevé une fresque sur le réservoir du Colorado. Inaugurée ce mardi 17 décembre 2024, elle est le fruit d’un travail éducatif et artistique, ce projet vise à sensibiliser sur l’importance de la préservation de l’eau. (Photo : Saint-Denis)

Cette œuvre collective met en lumière la nécessité de protéger les ressources en eau. La cérémonie a rassemblé plusieurs acteurs locaux, parmi lesquels Jean-François Hoareau, président de Dionéo et élu de la Ville de Saint-Denis, Stéphane Laurent, directeur général de runéo, et Mickaël Pausé, responsable de pôle à la Direction des Eaux Potable et Pluviales.

- Un projet éducatif autour du cycle de l’eau -

Pendant trois semaines, les élèves de CM1 ont suivi des ateliers organisés par Dionéo, une structure spécialisée dans la sensibilisation à la gestion de l’eau. Ces sessions avaient pour but d’expliquer le cycle de l’eau potable et les techniques nécessaires à sa préservation, tout en encourageant les gestes écoresponsables.

Dans un second temps, les élèves ont été encadrés par l’association Réunion Graffiti pour apprendre les techniques du graffiti. Leur travail a donné naissance à une fresque qui illustre les étapes de la potabilisation et du traitement des eaux usées, tout en portant un message clair : préserver l’eau est une responsabilité collective.

- Un symbole pour l’avenir -

Signée par les élèves, la fresque est désormais visible sur le réservoir du Colorado. Selon les intervenants présents lors de l’inauguration, cette œuvre traduit à la fois l’engagement des jeunes générations et la nécessité d’agir pour garantir un usage durable des ressources en eau.

Jean-François Hoareau a souligné l’importance d’une telle initiative, déclarant : "Cette fresque dépasse le simple cadre artistique. Elle témoigne d’une jeunesse consciente des défis environnementaux et prête à s’impliquer."

- Un projet collectif et partenarial -

La réalisation de cette fresque a impliqué plusieurs partenaires. Dionéo, runéo et la CINOR ont apporté leur expertise pour sensibiliser les élèves aux enjeux de l’eau. L’association Réunion Graffiti a, de son côté, guidé les élèves dans la création artistique. Enfin, l’école du Ruisseau Blanc a intégré ce projet à son programme d’éducation citoyenne.

Ce projet met en avant l’importance "d’agir face à la raréfaction de l’eau, accentuée par les effets du changement climatique et les usages intensifs", ecplique la mairie. L’initiative souligne également "la nécessité d’une mobilisation collective, en associant éducation, sensibilisation et action concrète".



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com