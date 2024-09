Saint-Denis: une journée dédiée à la lutte contre la mucoviscidose appelée « les virades de l’espoir"

Une maladie qui touche plus de 7 500 personnes

Le dimanche 29 septembre 2024, Saint-Denis accueille les Virades de l’espoir, une journée nationale dédiée à la lutte contre la mucoviscidose, au Barachois. Cette maladie génétique rare touche plus de 7 500 personnes, dont 150 adultes et 250 enfants à la Réunion. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: Vaincre la mucoviscidose)

Cette maladie génétique est particulièrement présente à la Réunion, elle est héréditaire et transmise par les deux parents, mais également dégénérative et incurable, celle-ci touche les voies respiratoires et les appareils digestifs. La ville de Saint-Denis met un point d'honneur à mener des actions en faveur de la lutte contre la mucoviscidose.