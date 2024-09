Saint-Denis : une ville engagée sur les infrastructures cyclistes

Ce jeudi 19 septembre 2024, avec la Semaine des Mobilités, la ville de Saint-Denis a fait le point sur ses infrastructures cycliste. Déjà équipée de 722 places de stationnement vélo et de 51 km de pistes cyclables, la municipalité se prépare à accueillir 10 nouvelles stations de vélos en libre-service et 5 stations de réparation et de gonflage. Le chef-lieu s’engage à doubler les pistes existantes pour offrir des déplacements plus pratiques et écoresponsables. Nous publions le post ci-dessous (Photo : sly/ww.imazpress.com)