Saint-Denis valorise l’artisanat local avec un nouveau marché temporaire

La CAPEB (Confédération des artisans des petites entreprises du bâtiment) et la maire de Saint-Denis se sont rencontrées ce mardi 1er octobre 2024 pour faire un point sur l'évolution de la filière BTP, en particulier sur la commande publique, et aborder l’ouverture prochaine du marché artisanal temporaire sur le boulevard Léopold Rambaud. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Saint-Denis)

La ville de Saint-Denis met en place une politique ambitieuse pour accompagner les PME locales à chaque étape de leur développement : de l'installation avec des structures (écoboxs, etc), à la recherche de salariés (job datings, partenariats, etc), jusqu'à l’allotissement des marchés publics et des mesures facilitant la trésorerie des entreprises - un écosystème complet d’accompagnement des PME. En 2023, 95% des marchés publics ont été attribués à des PME, dont 45% à des entreprises locales.

Dans un contexte économique tendu, Saint-Denis continue de valoriser le savoir-faire réunionnais et d’offrir des opportunités concrètes aux entreprises locales.

Ce marché, qui sera inauguré courant octobre, occupera 1.400 m² au sein d'un espace verdoyant comprenant une forêt urbaine de 2 800 végétaux, offrant ombre et fraîcheur pour une expérience agréable en plein air. Ce nouveau site mettra en lumière l’artisanat local avec 17 stands de 40 m², dédiés à l’exposition, la vente et le stockage des créations artisanales.

En plus de favoriser les échanges entre artisans et visiteurs, le marché proposera 39 places de stationnement, des arrêts pour bus touristiques, ainsi qu’un restaurant pour agrémenter l’expérience.