Saint-Denis : une charte pour affronter les futurs enjeux agricoles

Ce lundi 4 décembre 2023, la ville de Saint-Denis et ses partenaires ont participé à un séminaire "ville agricole" afin d'établir une charte d'actions pour l'avenir. Ce séminaire est l'occasion la commune de présenter les résultats du diagnostic agricole réalisé par la Chambre d'agriculture sur le territoire et trouver des solutions pour multiplier l'exploitation des surfaces agricoles d'un territoire très urbanisé. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Saint-Denis souhaite faire de son territoire un lieu de production écologique et durable pour ses habitant.e.s.

C'est en ce sens que la ville – à l'issue de ce séminaire et de ces échanges – a signé ce lundi une charte de développement agricole avec le Département, la Chambre d'agriculture et la Région. Ce, afin de favoriser les bonnes pratiques durables et respectueuses de l'homme et de l'environnement.

