La 11ème édition du Festival Opus Pocus c'est bientôt à Saint-Paul

Après la fête de la musique, c’est au tour du Festival Opus Pocus de faire vibrer la Ville de Saint-Paul au rythme des percussions du vendredi 28 juillet au samedi 26 août 2023. Pour cette 11ème édition, le piano sera mis à l’honneur. Au programme 22 concerts, sur 12 sites. Ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo: sly/www.imazpress.com)

Comme d’autres événements, Opus Pocus rassemble et favorise le partage, la communion et l’unité. Ces valeurs sont pleinement partagées par la Ville de Saint-Paul. Sur le plan culturel, Saint-Paul rayonne à l’échelle régionale et se fait connaître au-delà des frontières. Cet élan se ressent sur le territoire et au-delà des limites de la Ville.

Pour cette édition, le piano sera mis en lumière. Des artistes nationaux et internationaux apporteront une forte présence à la cité Saint-Pauloise, comme en témoigne la programmation. Des artistes prestigieux rencontreront également les talents locaux, permettant ainsi une diffusion culturelle au plus proche de la population, des associations et des artistes du territoire.

Saint-Paul se positionne comme une terre de festivals, donnant une place centrale aux talents et à la créativité. Cette onzième édition irriguera également le territoire, avec des interventions artistiques dans les écoles pour éveiller dès le plus jeune âge le sens artistique des enfants. De plus, cet événement renforcera l’attrait de la cité Saint-Pauloise, générant des retombées culturelles, économiques, médiatiques et touristiques, tout comme d’autres grandes manifestations proposées à Saint-Paul.