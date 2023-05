Saint-Paul : 4e marché des créateurs et d'artistes à La Raffinerie

Réservez votre dimanche 14 mai 2023, parce que l'équipe de La Raffinerie vous concocte un dimanche placé sous le signe de la douceur, de la gourmandise et de la créativité. Venez découvrir les 25 exposants sélectionnés pour vous. Un marché de créateurs éclectiques et qui nous correspond bien : ils récupèrent, bricolent, taillent, façonnent, enfilent.. donnent vie à des objets beaux et originaux ! (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Ouverture du marché de 10h à 19h.

Et pour ponctuer cette journée, l'équipe vous prépare :

l'indispensable brunch du dimanche, servi de 10h à 15h (réservation conseillée : restobar@laraffinerie.re ou 06.93.45.33.93) et des ateliers créatifs* :



- 11h : Atelier arts plastiques & récup marmailles, création de tableaux et masques d'oiseaux

- 14h : Tawashi, fabrication d'éponges avec de vieux T-shirt

- 15h : Fabrication de petits bancs en bois à partir de palettes



* Ateliers Gratuits, inscription sur place