Saint-Paul agit pour une gestion durable des déchets

Ce jeudi 26 décembre 2024, la ville de Saint-Paul a organisé une conférence de presse pour sensibiliser sur les impacts environnementaux liés aux festivités de fin d’année, notamment sur les plages. Le maire, Emmanuel Seraphin, entouré des élus et du sous-préfet, a rappelé les enjeux et les ambitions de la commune en matière de propreté, soulignant l’importance des conventions signées avec CITEO et ALCOME. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photos : Saint-Paul)

La ville de Saint-Paul renforce son engagement environnemental à travers la signature des conventions avec les éco-organismes CITEO (entreprise privée à but non lucratif, spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques) et ALCOME (éco-organisme de la filière tabac).

Ces partenariats s’inscrivent dans la dynamique des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), qui placent la gestion des déchets au cœur des responsabilités des fabricants.

L’objectif est de promouvoir des solutions innovantes et durables pour réduire l’impact environnemental des produits de consommation et de distribution.

Pour la ville de Saint-Paul, la gestion des déchets diffus d’emballages et la réduction des mégots de cigarette représentent des défis majeurs en matière de collecte et de traitement.

Cela nécessite des solutions innovantes et adaptées aux besoins locaux.

Depuis août 2024, une chargée de mission coordonne les efforts, avec un premier bilan prévu en mars 2025.

- Optimiser la gestion des déchets d’emballages -

Depuis le 1er juillet 2024, la convention signée avec CITEO vise à renforcer les actions locales de lutte contre les déchets abandonnés.

Cet éco-organisme, spécialisé dans la gestion des emballages ménagers et des papiers, accompagne la commune à travers un plan d’actions structurant :

- Diagnostic précis des déchets diffus sur le territoire.

- Outils clés en main pour prévenir et optimiser le traitement des déchets.

- Soutien financier pour des initiatives locales pérennes.

Chiffres clés :

- 250 agents mobilisés quotidiennement.

- Plus de 500 tonnes de déchets collectées en 2023 à Saint-Paul.

- ALCOME : un combat contre les mégots de cigarette -

Le 1er juillet 2024, Saint-Paul a également signé une convention avec ALCOME, éco-organisme de la filière tabac, pour réduire la pollution liée aux mégots.

Avec 4.300 milliards de mégots jetés au sol chaque année dans le monde, ce défi environnemental est majeur.

Actions engagées :

- Cartographie des zones critiques de mégots.

- Mise en place d’un plan d’actions intégrant sensibilisation et dispositifs de collecte.

- Adoption depuis le 19 décembre 2024 d’un arrêté municipal interdisant le jet de mégots sur le domaine public.

Chiffres clés :

Lors de l’opération Zéro Mégot en janvier 2023 portée par l’association Prop’Réunion, 27 000 mégots ont été ramassés à la plage de l’Hermitage, rappelant l’urgence d’agir.

Un suivi rigoureux est prévu pour 2025, avec des actions fortes comme la distribution de cendriers de poche en partenariat avec les acteurs locaux.

Une démarche collective pour un avenir durable

Ces conventions avec CITEO (entreprise privée à but non lucratif, spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques) et ALCOME (éco-organisme de la filière tabac) confirment la volonté de Saint-Paul d’inscrire la gestion des déchets dans une logique d’économie circulaire.

En mobilisant à la fois les collectivités, les citoyens et les partenaires économiques, la Ville affirme son rôle moteur pour préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des Saint-Paulois.

Ces partenariats illustrent l’engagement de Saint-Paul pour un espace public plus propre et durable.