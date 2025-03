Saint-Paul : célébration de "Fanm zarlor"

Ce samedi 15 mars 2025, la ville de Saint-Paul a célébré "avec fierté" selon elle, l’événement Fanm Zarlor, une mise en lumière de treize femmes qui font "rayonner notre territoire par leur engagement et leur parcours inspirant" selon la commune. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Mairie de Saint-Paul)

Lors de cette journée, le public a pu découvrir les récits de Fanm Zarboutan, des femmes de cœur et de conviction qui œuvrent dans des domaines variés : social, culturel, sportif, environnemental. À travers des témoignages poignants, elles ont partagé leurs expériences, leurs combats et leurs espoirs pour l’avenir.

En plus des interventions de ces femmes remarquables, l’événement a été rythmé par des performances artistiques captivantes, mêlant danse, musique et poésie, rendant hommage à la force et à la résilience des femmes réunionnaises.