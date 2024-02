Saint-Paul : Cyrille Melchior sensibilise Édouard Philippe au grand chantier du Musée de Villèle

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, accompagné de la Conseillère départementale Adèle Odon, a accueilli Edouard Philippe au Musée historique de Villèle, ce samedi 24 février 2024. L’occasion de présenter le projet de transformation du site en Musée de l’habitation et de l’Esclavage, à l’horizon 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Le Musée de Villèle deviendra ainsi le lieu de référence de l’histoire de l’esclavage et de ses héritages à La Réunion, et s’inscrira dans la dynamique d’approfondissement de l’histoire de la traite dans l’océan Indien.



Au cours de cette visite, l’ancien Premier ministre a pu découvrir la Chapelle Pointue et les maquettes du futur musée, et arpenter les fouilles archéologiques qui sont conduites à Villèle depuis octobre 2022.