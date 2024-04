Saint-Paul : de la reconnaissance vidéo pour surveiller la voirie

Ce mercredi 10 avril 2024, s'est déroulée la présentation des résultats de un audit sur la voirie en présence d'Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, Pascal Hibon, Directeur des Services Techniques de la Commune de Saint-Paul, Pascaline Chereau-Hémazine , troisième adjointe en charge de la voirie, ainsi que de nombreux autres partenaires impliqués dans ce projet. Nous publions ci-dessous le communiqué. ous trouverez ci-dessous le CP "La Ville de Saint-Paul innove dans la gestion de sa voirie".

La ville de Saint-Paul, tournée vers l'avenir numérique, répond ainsi aux attentes de ses citoyens en adoptant cette solution numérique. Les données collectées ont permis de dresser un état des lieux avant et après le passage du cyclone Belal, d'établir une cartographie détaillée et de mettre en place un plan d'entretien adapté.

Grâce à cette initiative, il est désormais possible d'anticiper les besoins en renouvellement de mobilier urbain, de détecter les problèmes de marquage au sol et d'évaluer l'état des panneaux de signalisation. En acquérant une connaissance approfondie de son patrimoine routier, la municipalité est en mesure de mettre en lumière les défis en matière de voirie et de concevoir un plan de gestion efficace pour l'avenir.