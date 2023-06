Saint-Paul : rendez-vous réussi pour le Défi alternance

Beau succès pour le Défi alternance organisé ce mercredi 31 mai 2023 au Centre des Arts et de Culture Cimendef. Cette action innovante, proposée sur le territoire de Saint-Paul en partenariat avec le Pôle Emploi et la Mission intercommunale de l’Ouest, se tient dans le cadre de la semaine de l’alternance.

Ce rendez-vous réussi s’adresse aux jeunes en Contrat Engagement Jeune et à ceux des quartiers prioritaires de la politique de la ville mobilisés via le dispositif innovant Detak. Cet accompagnement repose sur un parcours individuel et collectif autour des thèmes de la transition écologique et les enjeux locaux du développement durable.

Ce Défi alternance permet également de proposer plusieurs offres à pourvoir en alternance où se déroule aussi un forum et un jobdating. 150 jeunes participent aussi à un jeu de piste où ils vont à la rencontre des différents partenaires présents.

Par ailleurs, ce Défi alternance contribue à accompagner les Saint-Pauloises et Saint-Paulois dans le besoin. C’est un objectif partagé par la municipalité car près de 20 000 personnes restent sans emploi sur le territoire. Soit 1 personne sur 5 et 20% de la population saint-pauloise. Ce rendez-vous contribue donc à la dynamique déjà engagée dans les Bassins de vie de la commune.