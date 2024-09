Saint-Paul : inauguration de l'exposition "nou lafay"

Dans le cadre de mettre en valeur la ville de Saint-Paul à travers l'art, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul a inauguré l'exposition "nou lafay", le mardi 17 septembre 2024. Les oeuvres des artistes de la Maison Henri-Lafay ont reflété des histoires profondes et touchantes, des expressions de vie et d’humanité. L'exposition des différentes oeuvres sera ouverte jusqu'au 27 septembre 2024 à la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: Saint-Paul)

Cet événement s’inscrit aussi dans le cadre du festival des arts et de la marge, a réuni de nombreux visiteurs venus célébrer la créativité et l’expression de ces artistes talentueux. L’exposition “nou lafay” présente les œuvres d’adultes âgés de 20 à 60 ans, vivant pour la plupart avec un handicap cognitif ou psychique. Mais au-delà des handicaps, chaque création invite à découvrir des êtres humains, leurs histoires, leurs rêves, et leurs talents.

Les artistes: Judith, Jonathan, Jocelyne, Nourdine, Laurent, Roxanne, Andrée, Josiane, Mehdi, Sébastien, Jean-Daniel, Olivier et Laurent nous ont offert une plongée dans leur univers intérieur à travers "des œuvres uniques, pleines de sensibilité et d’émotion" selon la ville de Saint-Paul.

- L’inclusion au cœur de l’art -

Cet événement est bien plus qu’une simple exposition. Il est le reflet d’une démarche collective visant à promouvoir l’inclusion et la valorisation de chacun au sein de notre société. En offrant à ces artistes la possibilité de s’exprimer à travers l’art, la ville de Saint-Paul réaffirme son engagement en faveur d’une société plus juste, solidaire et inclusive.

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, présent lors du vernissage a salué l’importance de cette initiative et remercié les artistes pour le partage de leurs œuvres, ainsi que les éducateurs et accompagnants qui ont joué un rôle dans la réalisation de ce projet.

- Un festival dédié à la marge et à l’expression -

Cette exposition s’inscrit dans la dynamique plus large du festival des arts et de la marge, que la ville de Saint-Paul accueille avec fierté pour une nouvelle édition. Le festival se poursuivra jusqu’au 21 septembre 2024, avec de nombreuses manifestations artistiques et culturelles mettant en lumière les talents souvent invisibilisés.

La ville de Saint-Paul est fière d’accompagner cette initiative et invite ses habitants à venir découvrir ces créations qui célèbrent la diversité et l’humanité.