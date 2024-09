Saint-Paul : l'association "Revez" participe à une collecte alimentaire

Ce samedi 7 septembre 2024, étant en difficulté financière, l'association "Revez" participera à une collecte de fonds à Gamm Vert à Saint-Paul afin de récolter de quoi prendre soin des animaux. Nous publions le communiqué ci-dessous.(Photo: Revez)

Récemment, suite à un traitement administré pour la teigne, le système immunitaire d'un grand nombre a été fragilisé et l'association a dû supporter des frais vétérinaires colossaux. Cette collecte alimentaire est donc indispensable à la survie des Bernichats et une cagnotte parallèle a été créée pour que l'association puisse financer le traitement des chats qui ont été malades.

Pour rappel, depuis plus d'un an, l'association REVEZ prend soin des nombreux chats qui appartenaient à une personne dépassée par le nombre de portées accumulées chez lui, faute de stérilisation. Après avoir totalement rénové la maison, une poignée de bénévoles se relaient désormais quotidiennement pour sociabiliser ces matous, les nourrir, les soigner si besoin et prendre surtout soin de leur environnement.

La maison étant située au Bernica, la tribu féline a récemment été rebaptisée "Les Bernichats". Ils sont aujourd'hui encore 46 sur place en attente d'adoption, certains étant plus prêts que d'autres.

Lors de cette journée de collecte, l'association sera au côté de l'association "ZOOM", qui fournit un travail de terrain admirable pour lutter contre l'errance sur notre île. Pour "REVEZ", ce sera également l'occasion de présenter les chats à l'adoption et d'échanger sur les actions portées par l'association ainsi que ses besoins, notamment en bénévoles.