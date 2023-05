Saint-Paul : l'expo “Zoizos de mon île” visible à l’espace culturel Sudel Fuma

La ville de Saint-Paul accueille, du 10 au 27 mai, à l’espace culturel Sudel Fuma, l’exposition “Zoizos de mon île” réalisée par le duo d’artistes Rdutemps. Cette exposition rétrospective présente plusieurs années de travail artistique axé sur les oiseaux, en particulier sur les espèces emblématiques de notre île. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : affiche de l'exposition, ville de Saint-Paul)

Les œuvres sont réalisées à partir de matériaux de récupération, d’encres végétales locales et de détails de flore liés aux habitats fragiles de ces oiseaux. Les installations utilisent du métal, du plastique et du bois pour sensibiliser aux problèmes de surconsommation et d’exploitation des ressources.

L’exposition présente une trentaine de tableaux en volume avec le masque comme thème central. Les artistes utilisent le masque pour donner plus de réalisme et de puissance à leurs œuvres, en combinant dessin et volume de manière récurrente. Le masque est un objet de sublimation et un outil de conjuration des sorts dans les cérémonies africaines, et a une signification symbolique particulière pour nous.

La SEOR, Société d’Études Ornithologiques de La Réunion, sera également partenaire de l’exposition et fournira des enregistrements de chants d’oiseaux pour compléter la scénographie. L’exposition sera visible du 10 au 27 mai de 10h à 17h, du mardi au samedi à l’espace culturel Sudel Fuma à Saint Paul (en face de la mairie).

- Qui se cache derrière Rdutemps ? -

Rdutemps se compose de Claire Mézailles, diplômée de l’école supérieure des Beaux Arts de Caen et de Reims dans les domaines du graphisme et du design, et de Julien Gaillot, designer et plasticien autodidacte.

Leur travail artistique s’inspire des écosystèmes sociaux, culturels et environnementaux, qu’ils revisitent et mettent en scène pour témoigner de leur richesse et de leur vulnérabilité. Ils se préoccupent de la fonction humaine et sociale de ces écosystèmes et cherchent à sensibiliser à l’évolution de nos habitudes de consommation uniformisées par la mondialisation.

Leur démarche artistique s’inscrit dans les courants du slow design et du slow art, qui nous invitent à ralentir notre rythme de consommation et de production et à réfléchir aux valeurs que nous partageons. Ils utilisent des matériaux de récupération dans leurs créations plastiques, en lien avec leur réflexion environnementale, et intègrent une dimension collaborative dans certaines de leurs œuvres, notamment dans les installations.

L’empreinte et la trace sont des fils conducteurs de leur travail, puisant leur essence dans le patrimoine et la mémoire collective.