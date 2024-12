Saint-Paul : l’Institut régional de management en santé Océan Indien fête ses 10 ans

Ce jeudi 28 novembre, l’IRMSOI (Institut régional de management en santé Océan Indien) a fêté ses 10 ans. L’IRMSOI forme les cadres en santé et médico-social de La Réunion mais également de l’océan Indien. Pour l'occasion, la Région, qui apporte son soutien financier, était présente. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Région Réunion / IRMSOI)

La santé fait partie des grandes priorités de la mandature. La commission permanente de la collectivité a ainsi approuvé une convention tripartite entre l'IRMSOI, l'Agence régionale de santé et la Région, pour la période 2024-2026. Grâce à cette convention, la Région s'engage à apporter un soutien financier significatif à l'IRMSOI, à hauteur de 37.500 euros par an.

Depuis mars 2024, l’IRMSOI s’est installé au Centre de ressources Payanké à Saint-Paul. Cette nouvelle infrastructure, moderne et innovante, dispose notamment d’un amphithéâtre de 250 places ainsi que d’un espace de simulation avancé, permettant une formation immersive grâce à des outils technologiques de pointe.

Pour Laëtitia Lebreton, conseillère régionale déléguée à la politique de santé, "cet anniversaire est l’occasion de célébrer le chemin parcouru, mais aussi de nous projeter et d'anticiper les défis futurs. La santé représente un domaine en constante innovation, tant technologique qu’organisationnelle. Ces dernières années, les cadres du secteur de la santé ont été confrontés à des changements majeurs, tels que l'évolution des modes de management hospitalier et la redéfinition des rôles parmi les professionnels de santé. ll est de notre responsabilité de rester vigilants, d’anticiper les évolutions et de former des leaders capables de répondre aux enjeux de demain."