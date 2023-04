Saint-Paul : la "caravane du coeur" distribue 250 repas aux plus démunis

Ce samedi 15 avril 2023, plusieurs groupes associatifs se sont unis pour distribuer 250 repas, une centaine de kits d’hygiène et une cinquantaine de couvertures polaires aux personnes en difficulté à Saint-Paul. Une action menée dans le cadre de l'opération "La Karavane du Ker, un repas pour tous" qui permet la distribution de 250 repas tous les deux derniers samedi du mois. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

La solidarité pour lutter contre la précarité ! C’est dans cette optique que plusieurs associations de l’île se sont regroupées pour mettre en place l’opération "La Karavane du Ker – Un repas pour tous".

Pour la prochaine escale, Solidarité Insaniyat, Educanoo, Volontaires d'Entraide Musulmane Dionysiens, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Paul et le Lions Club de Saint-Paul Tour des Roches ont uni forces et ressources pour venir en aide aux personnes en grande difficulté de Saint-Paul, plus précisément dans les quartiers de Saint-Gilles et la Saline les Bains, le samedi 15 avril 2023.

Au programme de cette journée solidaire, 250 repas, une centaine de kits d’hygiène et une cinquantaine de couvertures polaires ont été distribués. Les personnes vivant dans la précarité la plus absolue, notamment les sans-abris, n’ont pas souvent la possibilité de manger un bon repas chaud et la saison hivernale approchant n’arrange pas les choses pour ces personnes.

"Solidarité Insaniyat est né d’une ambition : venir en aide aux personnes dans le besoin et leur apporter du réconfort. Depuis 2021, nous nous associons avec plusieurs associations de l’île dans cette même optique, mais aussi pour toucher davantage de bénéficiaires et leur permettre de bénéficier de plus d’aides. Pour cette escale, par exemple, le partenariat établi avec le CCAS de Saint-Paul nous a permis de mieux cibler les personnes en difficultés. Solidarité Insaniyat et VEMD ont acheté les repas, le CCAS saint-paulois a fourni les kits d’hygiène alors que l’association Educanoo s’est chargée du transport. Le Lions Club Saint-Paul Tour des Roches a, lui, offert les couvertures polaires pour les sans-abris. Cette action solidaire vient non seulement démontrer notre efficacité collective

mais aussi que l’union fait la force. Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous soutiennent dans cette démarche, dont les bénévoles sur le terrain", explique Youssuf Alibhaye, secrétaire permanent du fonds de dotation.



La Karavane du Ker en quelques mots

La caravane du cœur, c’est le nom de l’opération lancée par le fonds de dotation Solidarité Insaniyat et l’association Educanoo depuis mai 2021 pour venir en aide aux personnes en difficultés sans aucune distinction de religion, d’ethnie, etc. Insaniyat et ses partenaires, notamment les associations Educanoo et Volontaires d'Entraide Musulmane Dionysiens (VEMD), ainsi que les CCAS distribuent près de 250 repas à traversl’île tous les deux derniers samedis du mois.

L'objectif visé, c’est en premier lieu, celui d'apporter du réconfort aux personnes démunies notamment les sans-abris, mais aussi de pérenniser cette action. Les repas sont préparés par un restaurateur de la ville du Port. Au menu, du poulet et quelques barquettes végétariennes, entre autres.



À propos d’Insaniyat



Le mot Insaniyat en arabe veut dire ‘Humanisme’. Le concept d’humanisme en Islam revêt toute son importance car l’un des cinq piliers de cette religion est le devoir de donner l'aumône aux nécessiteux dans les proportions prescrites en fonction de ses moyens.

De plus, au-delà du partage, l’humanisme se retrouve dans plusieurs versets du Coran. Depuis sa création en 2014, Insaniyat a mis en place plusieurs initiatives dans l’île afin de participer à un meilleur vivre pour les personnes nécessiteuses.



À propos de VEMD

L'association V.E.M.D (Volontaires d'Entraide Musulmane Dionysiens), active à La Réunion depuis 39 ans, aide et soutient les personnes démunies en leur offrant des colis alimentaires et vestimentaires.

Elle a été créée le 2 mai 1984 avec pour objectifs : (1) l'aide et le soutien aux musulmans et non- musulmans se trouvant en état de gêne physique ou matérielle, ou en état de détresse morale, (2) l’incitation à créer d’autres associations identiques dans les autres communes de l’île.



À propos d’Educanoo

Educanoo est une association de loi 1901 qui œuvre, depuis 2006, dans le domaine du développement solidaire. Elle développe des actions de proximité dans les quartiers de l’île à travers divers pôles, notamment socio-éducatif (soutien scolaire, activités culturelles et sportives, sorties découvertes, permanences sociales et juridiques, ateliers parentalité, alphabétisation, aide alimentaire) ; économie

Sociale et solidaire (ateliers chantiers d'insertion, accompagnement vers la formation ou l'emploi) et coopération régionale (développement des liens entre La Réunion et les îles voisines dont Mayotte, Madagascar et les Comores).

L’association bénéficie de l’accompagnement de divers partenaires, tels que la Région, la Préfecture, le Département de la Réunion, les villes du Port, de Saint-Benoît et les bailleurs sociaux à savoir la SIDR et la SHLMR.



À propos des Centres Communaux d’Action Sociale

Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les actions de solidarité et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées aux enfants.

À propos du Lions Club Saint-Paul Tour des Roches

Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service dans le monde, avec 1,4 million de membres dans à peu près 46 000 clubs, répartis dans plus de 200 pays et aires géographiques à travers le monde.

Le Lions Club Saint-Paul Tour des Roches a été créé le 22 septembre 2019 pour aider les plus démunis. Ses missions consistent à collecter des lunettes usagées pour des clubs à Madagascar et en Inde, participer aux actions interclubs (Banque Alimentaire, Téléthon) et à celles d'autres associations (Odysséa, etc.), financer l'aménagement des classes d'école à Madagascar, offrir des goûters de Noël aux enfants défavorisés et participer aux dépistages de diabète au grand public.