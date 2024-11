Saint-Paul : la commune célèbre les 103 bougies de Monsier Natio

La commune de Saint-Paul a célébré les 103 ans de Monsieur Natio, en présence du maire Emmanuel Séraphin. Né le 25 novembre 1921, cet homme "remarquable incarne les valeurs de courage, de travail et d’attachement à la famille", écrit la mairie. (Photo : www.imazpress.com)

Ancien charpentier et maçon, Monsieur Natio a "marqué sa communauté par son engagement et continue, à 103 ans, de témoigner d’une énergie admirable. Passionné par le jardinage et la cuisine, il inspire par sa joie de vivre et son authenticité", ajoute la municipalité.

Le Maire de Saint-Paul a salué, au nom de la commune, le "parcours exceptionnel de Monsieur Natio, véritable exemple pour les générations actuelles et futures". Joyeux anniversaire, Monsieur Natio.