Saint-Paul, terre dynamique et attractive, accueille de nouveau la grande roue sur la Place du Boulodrome. Venez profiter de cette attraction et des paysages panoramiques de l’ouest de l’île à partir du 02 mai 2023 et jusqu'en septembre. Durant plusieurs semaines, petits et grands pourront profiter des panoramas incontournables de Saint-Paul. (Photo : rb/www.imazpress.com)