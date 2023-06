Saint-Paul: les mamans à l'honneur

A l'occasion de la fête des mères, l'association Explor’Loisirs en partenariat avec la ville de Saint-Paul, organise l'événement Nout' momon, nout' zarlor au Plateau noir du Guillaume ce samedi 3 juin 2023 .

La journée du 3 juin s'annonce sous le signe de la cohésion sociale. Et pour cause, la municipalité de Saint-Paul ainsi que l'association Explor’Loisirs s'associent autour de l'événement Nout' momon, nout' zarlor. Le but, favoriser les actions intergénérationnelles au sein du Bassin de vie du Guillaume. Une programmation riche, dédié aux mamans, au bien-être, à la culture et à la convivialité, sera au rendez-vous.