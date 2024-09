Saint-Paul : Léspas culturelle Leconte de Lisle partage son programme

Ce mardi 3 septembre 2024, Léspas culturelle Leconte de Saint-Paul sort sa programmation pour la nouvelle saison. Une saison riche et diversifiée entre théâtre, musique, danse, humour et plus encore. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir certains spectacles (Photo : Lespas Leconte de Lisle)

Au programme :

Vendredi 6 septembre :

- Cine Vollard - Emeutes

Projection, Théâtre

Mardi 10 septembre :

- Big Band Voices (Spectacle complet)

Concert, Jazz

Mercredi 11 septembre :

- Les cétacés de La Réunion : un patrimoine naturel exceptionnel (Spectacle complet)

Conférence, Gratuit

Vendredi 13 septembre :

- Un réal, un film - I Origins

Projection, Un réal un film

Mardi 17 septembre :

- Les Arts de la Marge - Les illuminés

Danse, Festival les arts de la Marge, Scolaire

Mercredi 18 septembre :

- Les Arts de la Marge - Comment rendre accessible et attractive l'offre culturelle réunionnaise

Conférence, Festival les arts de la Marge, Gratuit

Jeudi 19 septembre :

- Les Arts de la Marge - Hasta la vista

Festival les arts de la Marge, Projection

Du 23 au 27 septembre 2024 :

- Le temps des femmes #5

Gratuit, Projection

Vendredi 27 septembre :

- Le temps des femmes #5 - Bleu(s)

Danse, Musique, Scolaire, Théâtre

Mercredi 2 octobre :

- Swaré séga ou la transmission d'un art de vivre XXe

Conférence, Gratuit

Du 4 octobre au 8 novembre 2024 :

- Les Ateliers de l'ouest

Exposition, Gratuit

Vendredi 4 octobre :

- Personne n'est ensemble sauf moi

Scolaire, Théâtre

Mercredi 9 octobre :

- Le Murmure de la mer

Conférence, Gratuit

Vendredi 11 octobre :

- Jardinot and Co - Le best Of

Humour, Projection

Samedi 12 octobre :

- Indian Massalé - Servi dann féy Fig

Danse indienne, Hors saison