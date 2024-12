Saint-Paul : noël solidaire et permanence sociale à Mafate

La ville de Saint-Paul met en œuvre une politique sociale forte basée sur l’aller-vers, notamment grâce à son CCAS (caisse centrale d'activités sociales). Chaque trimestre depuis 2023, les travailleurs sociaux du CCAS se rendent à Mafate pour assurer des permanences sociales et venir en aide aux populations dans le besoin. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Saint-Paul)

Pour clore l’année sur une note joyeuse et solidaire, le CCAS (caisse centrale d'activités sociales) de Saint-Paul s’est associé à la Fondation Insaniyat et à l’association VEM (volontaires d'entraide musulmane) Saint-Paul pour organiser un Noël solidaire sur les îlets de Marla, de Roche-Plate et des Orangers.

L’ensemble des écoliers a reçu un cadeau de Noël et, au total, 100 colis alimentaires ont été distribués. Ces colis contenaient des produits de première nécessité, notamment des denrées non périssables telles que l’huile, le riz, les pâtes, la farine, les conserves, le thé, le café, le sucre, la confiture, les laitages et les légumineuses.

"On vient créer du lien avec les Mafatais et répondre à leurs besoins, comme en aidant avec les démarches administratives, les aides financières, ou encore la distribution de colis alimentaires", raconte Adèle Cuvelier, assistante sociale au CCAS de Saint-Paul (propos recueillis par Réunion La 1ère).

Permanences sociales, handicap et municipale

Le deux octobre dernier, en complément de la présence des travailleurs sociaux sur les trois îlets, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul a tenu une permanence municipale à l’îlet des Orangers pour échanger avec les habitants. Par ailleurs, madame Dorla, chargée de mission Handicap et Action Sociale, a animé un groupe d’échanges sur les questions du handicap.

En octobre, les travailleurs sociaux du CCAS (caisse centrale d'activités sociales) ont permis la distribution de 60 colis alimentaires aux familles de Mafate en partenariat avec l’association Unir OI (océan Indien). D’autres colis alimentaires ont été récupérés par les familles auprès de la Croix-Rouge.



Un CCAS plus à l’écoute et plus proche de la population

En mars et en juin 2024, cinq travailleurs sociaux ont tenu des permanences et permis la distribution de colis alimentaires en partenariat avec la Croix-Rouge.

En lien avec la mairie, des conseillers numériques ont également participé à ces moments pour accompagner les habitants sur toutes les questions liées au numérique.