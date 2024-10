Saint-Paul : pose de la première pierre du centre d'affaires Cambaie Park

Ce jeudi 31 octobre 2024, la première pierre du centre d’affaires Cambaie Park a été symboliquement posée à Saint-Paul, marquant une étape clé dans le développement économique du secteur de Cambaie. La cérémonie s’est déroulée en présence des associés du projet, des équipes de Koytcha Immo et du conseiller municipal de la mairie de Saint-Paul, Irchad Omarjee, délégué à l’Aménagement du territoire. (Photo : mairie de Saint-Paul)

Ce centre d’affaires innovant, commercialisé par Koytcha Immo, s’étendra sur plus de 8 000 m2. Il intégrera 4 445 m2 de surface commerciale, 1 338 m2 pour des activités professionnelles et 3 090 m2 dédiés aux bureaux, restaurants et une salle de fitness.

Construit sur un terrain de 10 000 m2, Cambaie Park offrira également 200 places de parking et un accès direct à l’axe principal de Cambaie, optimisant ainsi son accessibilité pour les entreprises et les visiteurs.

“Cette étape symbolise l’ambition de notre équipe municipale de faire de la Ville de Saint-Paul, une ville économiquement attractive et dynamique. Cambaie Park, avec ses bureaux et commerces, vient renforcer cet élan en ajoutant de nouvelles opportunités pour notre territoire et en consolidant son attractivité.” déclare Irchad Omarjee, conseiller municipal de la mairie de Saint-Paul délégué à l’Aménagement du territoire.

La livraison du centre est prévue pour le second semestre 2025, et plusieurs espaces restent disponibles à la location, offrant des opportunités pour les entreprises cherchant un emplacement stratégique sur l’île.

Avec Cambaie Park, Koytcha Immo contribue à la dynamisation du secteur économique de l’ouest de La Réunion, répondant à une demande croissante en infrastructures modernes et connectées, et positionne Saint-Paul comme un pôle attractif pour les entreprises locales et internationales.