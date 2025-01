Saint-Paul : rencontre au CFA Centhor avec le chef Thierry Marx

Ce jeudi 16 janvier 2025, au CFA Centhor à Saint-Paul, Patrick Lebreton, vice-président de la Région Réunion, a rencontré Thierry Marx, chef étoilé et président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), actuellement en visite sur notre île. À cette occasion, le chef et le vice-président de la Région Réunion ont échangé avec les apprentis et le personnel du CFA. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : AFP / Emmanuel Dunand)

Lors de cette visite, le chef Thierry Marx et le vice-président de la Région Réunion, Patrick Lebreton, ont participé avec les apprentis et le personnel à la préparation d’un déjeuner gastronomique, mettant en valeur le savoir-faire culinaire local. Une belle opportunité pour les futurs talents de l’hôtellerie et de la restauration à La Réunion.

Cette rencontre met en lumière les enjeux majeurs du secteur, qui joue un rôle essentiel dans notre économie locale. La Région Réunion investit massivement dans la formation, avec un investissement de 116 millions d’euros, soit plus de 10 000 places de formation. Un projet phare vient également renforcer cet engagement : la construction d’un nouveau lycée hôtelier à Saint-André, prévue pour 2028.

La venue de Thierry Marx est un moment fort qui valorise à la fois notre patrimoine culinaire et l’immense potentiel de la filière hôtellerie-restauration à La Réunion.