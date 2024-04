Saint-Paul : un concours "Plastiques et Océans" sur la plage de l'Hermitage

Ce mercredi 17 avril 2024, à partir de 13 heures, a lieu sur la plage de l'Hermitage (à côté de Go Cap méchant), le concours "Plastiques et Océans" organisé par la ville de Saint-Paul. 62 enfants et 10 animateurs seront présents. Nous publions ci-dessous le communiqué de la municipalité. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le service accueil collectif des mineurs organise avec cinq associations périscolaires, la Direction biodiversité et ressources naturelles et Les Petits Débrouillards le concours "Plastiques et Océans".



Le défi pour chaque équipe d'enfants et d'animateurs sera de :

- Comprendre, grâce à l'expérimentation, les phénomènes d'acheminements des plastiques dans l'océan depuis le milieu terrestre,

- Innover et proposer des solutions pour réduire les plastiques dans l'océan.

(Chaque animateur participant a bénéficié d'une formation et d'un accompagnement sur terrain par l'association Les Petits Débrouillards, dans le but de leur apporter des contenus d'animation sur ce projet).



Nous aurons donc l'honneur d'accueillir 62 enfants et 10 animateurs dans le cadre de ce concours afin qu'un jury sélectionne l'équipe gagnante.