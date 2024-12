Saint-Paul : une distribution de kits pour réduire l'invasion de nuisibles

La ville de Saint-Paul, en partenariat avec la FDGDON Réunion, organise une journée de distribution de kits raticides et anti-mouches de fruits et légumes, le mardi 10 décembre, de 08h00 à 16h00. Les kits sont à retirer au jardin de l'hôtel de ville et dans les mairies annexes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville.

Où récupérer vos kits ?

Jardin de l’Hôtel de Ville de Saint-Paul

Dans les Mairies Annexes : La Saline-les-Bains, Saint-Gilles-les-Hauts, Bois-de-Nèfles, La Saline, Le Guillaume

Mais aussi à l'école élémentaire de Marla et des Orangers à Mafate

Pièces à fournir : pièce d’identité + justificatif d’adresse.

Cette action s’inscrit dans une démarche environnementale visant à protéger nos cultures et à réduire les nuisibles. Ensemble, faisons de notre territoire un lieu plus sain et agréable à vivre.

Plus d’infos : 0262 45 90 51